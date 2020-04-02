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'Üniversitem bittikten sonra da lüks otomobiller alıp sattım, biraz daha kendimi geliştirdim. Klasik arabaya hep merakım vardı. Klasik bir araç aldım. Dışarıda yaptırmaya çalıştım, beni çok yıprattılar. Bir türlü bitmedi, istediğim işçilik olmadı. Ben de klasik araç restorasyonu yapmaya karar verdim. Büyük bir yer kiraladım. 7-8 klasik arabamı getirdim. Bu işe gönül vermiş 13 tamirci arkadaşı topladım, bir ekip kurdum. Bu araçları tamir ederek sattık. Şu anda 36 kişi çalışıyoruz. Hepsi de klasik araçları seven, gönül vermiş insanlar. Klasik otomobil restore etme sadece para karşılığında yapılan bir iş değil sabır, özen ve sevgiyle harmanlanan bir gönül işi.'