24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0626
  • 6,8146
  • 252.798
  • 87.627
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Haberler
  2. Foto Galeri
  3. İftardan sonra işe başlayıp sabah kadar çalışıyorlar! Talep yağıyor

FOTO GALERİ

İftardan sonra işe başlayıp sabah kadar çalışıyorlar! Talep yağıyor

1 16
<div class='newssummarywrap' font-size:=' roboto=' style='box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: '> <h2 style='box-sizing: border-box; line-height: 1; color: inherit; margin: 20px 0px; font-size: 22px; padding: 0px; border: 0px;'> Kastamonu'da çekme helva üreticileri, ramazan ayı boyunca iftardan sonra işe başlayıp, sabahın erken saatlerine kadar çalışıyor.</h2> </div>

Kastamonu'da çekme helva üreticileri, ramazan ayı boyunca iftardan sonra işe başlayıp, sabahın erken saatlerine kadar çalışıyor.

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA