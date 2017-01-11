İlk defa ortaya çıktılar

Adıyaman Valiliği, bazı bölgelerin 15 günlük süreyle ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.
Star TV’nin sevilen dizisi Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cesur ve Güzel son bölüm ardından Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı dizinin fanları tarafından merakla bekleniyor. Cesur ve Güzel’de Sühan’ın babasının Cesur’a kurduğu tuzak nefes kesti. Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.
Suriye Özel Temsilcisi de BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura: "BM Astana'yı destekliyor." dedi.
Türk Hava Yolları’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu Borajet Havayolları’nın danışmanı oldu.
THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş sahasında Baskonia'yı 98-89 yendi.
Eskişehir'de dünyaya gelen 5 aylık Zeynep bebek, nadir görülen "Kedi miyavlaması sendromu" teşhisiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.
http://www.star.com.tr/foto-galeri/whatsappa-iki-bomba-ozellik-geldi-galeri-706892/
Ressam Feyhaman Duran’ın 997 eserinin yer aldığı sergi, Sakıp Sabancı Müzesi’nde açıldı.
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Birçok modelin ortaya çıkmak için beklediği Detroit Otomobil Fuarı başladı.