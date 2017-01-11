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İlk defa ortaya çıktılar

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Birçok modelin ortaya çıkmak için beklediği Detroit Otomobil Fuarı başladı.

Birçok modelin ortaya çıkmak için beklediği Detroit Otomobil Fuarı başladı.

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