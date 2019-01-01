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FOTO GALERİ

'Işık festivali'nden renkli kareler

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 'ışık festivali' Loy Krathong kutlandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 'ışık festivali' Loy Krathong kutlandı.

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