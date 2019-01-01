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FOTO GALERİ

İsrail ambargosunun etkisi altındaki hayvanat bahçesinin kafesleri açıldı

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Gazze'deki hayvanat bahçesinde kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı.

Gazze'deki hayvanat bahçesinde kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı.

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