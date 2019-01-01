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  3. İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

FOTO GALERİ

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

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İstanbul Fatih'te bir daireye giren yılan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Fatih'te bir daireye giren yılan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

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