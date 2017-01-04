Akhisar ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı
Irak'ta temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Twitter sayfasından önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesinde önemli mesafe katedilmiştir" dedi.
Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Yarallah, stratejik öneme sahip Selam Hastanesi'nin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Mesela yaşa takılanlara biz 'yaşa takılmayacaksınız merak etmeyin' dersek, yaş yine 50'lilerin altına iner. Ama biz yaşa takılan kardeşlerimize diyoruz ki 'beklemen gereken 53'se 53'ü, 54'se 54'ü bekleyeceksin' ve o gün geldiğinde de emekliliğini alacaksın." dedi.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester United, Reading'i 4-0 mağlup etti. İşte Manchester United - Reading maçından detaylar...
İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Üsküdar'da bir kişi denize girdi.
GÖKTÜRK-1 Uydusu'na yönelik çalışmalarda görev alan Türk mühendisleri, uzay teknolojileri alanında bir dizi buluş gerçekleştirdi.
Ülkemizde 6. baskısı yayınlanan Yanlış Okumalar’ın yazarı Umberto Eco’nun bize öğrettiği iki şeyden biri; hala acı çekebiliyorsa ve biraz utanabiliyorsa insanın insan olduğudur.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıkladı.