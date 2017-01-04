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İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıkladı.

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