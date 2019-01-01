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FOTO GALERİ

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

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İstanbul'da şehrin tarihine ve görkemine yakışan bir kutlama gerçekleşti.

İstanbul'da şehrin tarihine ve görkemine yakışan bir kutlama gerçekleşti.

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