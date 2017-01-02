Ebola virüsünü önlemede büyük gelişme

Dünyanın önde gelen ilaç ve kimya şirketlerinden Merck’in geliştirdiği aşı ilk kez Ebola virüsünün insandan insana bulaşmasını önlemede başarılı oldu. Gine’de 2015’te rVSV-ZEBOV aşısı yapılan 5 bin 837 kişide, aşının yapıldıktan 10 gün ve daha uzun süre sonra hastalığa rastlanmadı.