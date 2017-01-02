Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından kan stoklarının azaldığını 'son dakika' olarak duyurdu. Başkan Kınık, herkesi bağış yapmaya, destek olmaya çağırdı. 18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin kan verebileceğini söyleyen Kınık, "Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir" dedi.
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Suriye'de DEAŞ'in merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik Koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda İngiltere vatandaşı bir YPG'li öldü.
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Adalet Bakanlığı personel alımı ile 2017 yılında 810 yeni personeli bünyesine dahil edecek.
Galatasaray'da son dönemlerin eleştirilen ismi Chedjou'nun yeni adresi belli oldu.
Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan tüm binaların cephesi tek renge boyanıyor.
Dünyanın önde gelen ilaç ve kimya şirketlerinden Merck’in geliştirdiği aşı ilk kez Ebola virüsünün insandan insana bulaşmasını önlemede başarılı oldu. Gine’de 2015’te rVSV-ZEBOV aşısı yapılan 5 bin 837 kişide, aşının yapıldıktan 10 gün ve daha uzun süre sonra hastalığa rastlanmadı.
Gazeteci Kemal Özer, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, yeni bir Kur’an yazmayı ve yeni bir din ortaya çıkarmayı amaçladığını söyledi.
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Halis Özkahya - 30.750 (Türkiye Gazetesi)