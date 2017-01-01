İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

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Başbakanları dolandırıp örtülü ödeneği yağmalayan, sahte karakol kurup azınlıkların varını yoğunu elinden alıp, bununla da yetinmeyip yattığı hapishaneden İtalyan faşist diktatör Mussolini'yi dolandıranlar... Hitler'in olmayan günlüğünü ünlü bir dergiye satıp zengin olan, Brooklyn Köprüsü'nü satan, sahte tahvillerle köşeyi dönen, 'pilotum' deyip, bedava dünyayı dolaşan dolandırıcılar.



İşte Türkiye'nin ve dünyanın en namlı dolandırıcıları ve hikayeleri...