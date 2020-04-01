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İtalyan siyasetçiler kızgın! AB bayrakları indiriliyor

İtalyan siyasetçiler kızgın! AB bayrakları indiriliyor
01 Nisan 2020 Çarşamba

Dünyayı etkisine alan koronavirüste (Covid-19) en çok can kaybının meydana geldiği İtalya'da Avrupa Birliği'ne tepki furyası başladı

<p>Birçok İtalyan siyasetçi sosyal medya hesaplarından kameraların karşısına geçerek, Avrupa Birliği’ni koronavirüs ile ilgili mücadelede İtalya’nın yanında olmadığı iddiasıyla tepki gösterdi. </p>
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Birçok İtalyan siyasetçi sosyal medya hesaplarından kameraların karşısına geçerek, Avrupa Birliği’ni koronavirüs ile ilgili mücadelede İtalya’nın yanında olmadığı iddiasıyla tepki gösterdi. 

<p>İtalyanlar Avrupa Birliği’ne tepki olarak AB bayraklarını indirerek yerine İtalya’nın bayrağını çekti.</p>
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İtalyanlar Avrupa Birliği’ne tepki olarak AB bayraklarını indirerek yerine İtalya’nın bayrağını çekti.

<p><b>AB’YE BAYRAKLI TEPKİ</b></p><p><br></p><p>Tepki furyasında öncülüğü ise İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli başlattı.<br></p>
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AB’YE BAYRAKLI TEPKİ


Tepki furyasında öncülüğü ise İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli başlattı.

<p>Rampelli, odasında bulunan Avrupa Birliği bayrağını kaldırdı...</p>
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Rampelli, odasında bulunan Avrupa Birliği bayrağını kaldırdı...

<p>Yerine İtalya bayrağı astı.</p>
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Yerine İtalya bayrağı astı.

<p>Öte yandan, Rampelli’ye Cadoneghe Belediye Başkanı Marco Schiesaro da katıldı</p>
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Öte yandan, Rampelli’ye Cadoneghe Belediye Başkanı Marco Schiesaro da katıldı

<p>Schiesaro belediye binasının önündeki AB bayrağını iple bağlayarak...</p>
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Schiesaro belediye binasının önündeki AB bayrağını iple bağlayarak...

<p>Bu duruma tepki gösterdi, o anları da kameraya kaydetti.</p>
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Bu duruma tepki gösterdi, o anları da kameraya kaydetti.

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