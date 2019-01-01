Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

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Uşak Valisi Funda Kocabıyık, havaların ısınmasıyla daha serin ve verimli otlarla kaplı yaylalara sürüleriyle göç eden Karakeçili Yörükleri'ne eşlik etti, onlarla göç yolunda 16 kilometre yürüdü.