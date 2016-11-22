Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

Sakarya’da Fetullahçı terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2’si tutuklandı.
Anayasa değişikliği teklifinde 4. madde görüşülüyor
BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatında yeni sisteme geçilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 12. hafta maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi 100-70 mağlup etti.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğada ender görülen "peçeli baykuş" görüntülendi.
Hollanda'da yeni yıl itibarıyla ülkede tüm trenlerin rüzgar enerjisiyle çalışır hale geldiği açıklandı.
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğada ender görülen 'peçeli baykuş' görüntülendi.