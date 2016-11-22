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Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğada ender görülen 'peçeli baykuş' görüntülendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğada ender görülen 'peçeli baykuş' görüntülendi.

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