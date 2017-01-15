'Kayıp gezegen' hakkında yeni iddia

Güneş Sistemi'nde yeni bir gezegenin varlığına dair yeni bir teori ortaya atıldı.
Siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödeme yapamayanlar için yeniden ödeme imkanı tanıyan ortak önerge verdi.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan daha kötü olamayacağını ileri sürdü.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.
Manisa'da görüntülenen yılanın uzunluğu olaya tanık olanları şaşırttı.
Elektronik cihazların sayısındaki artış çevre için büyük bir tehlike arz ediyor. Öyle ki cihaz üreticilerinin bileşen talebine cevap vermek bile çok zor bir hale geldi. Verilere göre son yıllarda elektronik atıkların seviyesi iyice yükseliyor ve bu da geri dönüşüme daha çok önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
2017 yılında, edebiyatta 50. yılını dolduran usta kalem Selim İleri, nehir söyleşilerden oluşan ‘O Aşk Dinmedi’ adlı kitapta, yarım asırlık yazma serüveninin bir dökümünü okurla paylaşıyor.
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Güneş Sistemi'nde yeni bir gezegenin varlığına dair yeni bir teori ortaya atıldı.