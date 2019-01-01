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  3. Kemikleri güçlendiren 14 besin! Peki nelerden uzak durmalıyız?

FOTO GALERİ

Kemikleri güçlendiren 14 besin! Peki nelerden uzak durmalıyız?

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Beslenme alışkanlıklarımız kemik kalitemizi de yakından ilgilendiriyor.

Beslenme alışkanlıklarımız kemik kalitemizi de yakından ilgilendiriyor.

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