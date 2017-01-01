Kışları farelerin kafatasları küçülüyor yazları ise büyüyor

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Dünyada en çok türü bulunan memeli familyası olan sivri faregillerle ilgili yapılan bir araştırma şaşkınlık içinde bırakan bir gerçeği ortaya koydu. Sonbahardan kış aylarına geçmeye hazırlandığımız bu dönemde birçok hayvan soğuk ve zorlu koşullara hazırlanıyor. Tavşan ve kakımlar postlarının rengini değiştiriyor. Bu dönemde farelerin başları da küçülüyor. Evet yanlış okumadınız, yapılan bir araştırmaya göre, kış aylarına girildiğinde, soğuğa hazırlık olarak farelerin (sivri fareler) başı küçülüyor.