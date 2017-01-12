Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

Hastane yangınından bebekler böyle tahliye edildi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde yangın çıktı. Yangında yeni doğan bebekler, hastaneye dolan dumandan etkilenmemesi için görevliler tarafından tahliye edildi.