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Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

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Kocaeli'de hareket halindeyken yanan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de hareket halindeyken yanan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.

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