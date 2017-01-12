Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde yangın çıktı. Yangında yeni doğan bebekler, hastaneye dolan dumandan etkilenmemesi için görevliler tarafından tahliye edildi.
Mersin'de görme engellilere dikkat çekmek ve empati kurmak için düzenlenen etkinlikte katılımcılar gözlerini siyah bantla kapatıp yemek yedi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kot ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensupları boşaltılan bir köyde evleri yaktı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz. Küresel bir başarı hedefliyoruz” dedi.
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'un gözden çıkardığı ve 10 numara mevkiinde görev yapan 31 yaşındaki Hernanes'i, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde pastane işletmecisi Yunus Başbaş'ın, 11 yıl önce ölen dedesinden kalan ve titizlikle baktığı kedisi 'Ararat' kayboldu.
Yazılım yoğun çözümleriyle savunma sanayisine hizmet veren HAVELSAN, elektrik santrallerine verdiği siber güvenlik hizmetinden elde ettiği deneyimle tüm Türkiye'nin elektrik altyapısını korumaya talip oldu.
"Hocaların hocası" olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Okay kalp yetmezliği sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Kocaeli'de hareket halindeyken yanan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.