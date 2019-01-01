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FOTO GALERİ

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

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Bursa'nın Keles ilçesinin Basak köyünde yaşayan köylülerin başı fena halde dertte.

Bursa'nın Keles ilçesinin Basak köyünde yaşayan köylülerin başı fena halde dertte.

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