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FOTO GALERİ

Kredi yapılandırmasında yeni dönem

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Bankaların kredi yapılandırmalarına çekidüzen sağlamak için kanun hazırlandı.

Bankaların kredi yapılandırmalarına çekidüzen sağlamak için kanun hazırlandı.

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