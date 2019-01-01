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  3. Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

FOTO GALERİ

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

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Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?

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