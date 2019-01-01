Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

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Her yıl çeşitli kategorilerde fotoğraf yarışmaları düzenleyen ve binlerce başvuru alan Agora Images bu yıl da iddialı fotoğraf yarışmaları arasında yerini aldı.



'Barış', 'Hayvanlar', 'Aile' gibi kategorilerin yanı sıra şüphesiz ki en çok dikkat çeken kategorilerden biri makro fotoğrafların yarıştığı #Small2019 oldu.



Yarışmaya 9700 başvuru yapıldı ve bu başvurular arasından yarışacak adaylar seçildi.



Yarışmada finale kalanlarsa bizleri büyülemeye yetti.



İşte detayların fotoğraf üzerindeki etkisini kanıtlayan #Small2019 finalistleri...