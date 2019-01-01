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  3. Mart ayında uzayda neler oldu?

FOTO GALERİ

Mart ayında uzayda neler oldu?

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Uzaydan çekilen Güney Amerika'daki Perito Moreno buzulu görüntüsü.

Uzaydan çekilen Güney Amerika'daki Perito Moreno buzulu görüntüsü.

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