15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1861
  • 6,9355
  • 256.389
  • 90.344
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Haberler
  2. Foto Galeri
  3. Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor!

FOTO GALERİ

Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor!

1 45
TM Dijital Haber Merkezi <br><br> Türkiye otomobil pazarı ilk 4 ayda büyük bir düşüş yaşarken, markalar Mayıs için otomobil kampanyalarını açıklamaya başladılar. <br><br> İlk açıklamayı yapan Renault, Dacia, Honda, Nissan ve Hyundai kredi kampanyaları ile Mayıs ayında müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışacaklar. <br><br> Bu arada geçtiğimiz günlerde yayınlanan hurda matrahlarının düzenlenmesi ve daha geniş otomobil gamında kullanılabilecek olmasının kampanyalara olumlu katkı yapması bekleniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye otomobil pazarı ilk 4 ayda büyük bir düşüş yaşarken, markalar Mayıs için otomobil kampanyalarını açıklamaya başladılar.

İlk açıklamayı yapan Renault, Dacia, Honda, Nissan ve Hyundai kredi kampanyaları ile Mayıs ayında müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışacaklar.

Bu arada geçtiğimiz günlerde yayınlanan hurda matrahlarının düzenlenmesi ve daha geniş otomobil gamında kullanılabilecek olmasının kampanyalara olumlu katkı yapması bekleniyor.

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA