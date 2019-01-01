Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor!

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TM Dijital Haber Merkezi



Türkiye otomobil pazarı ilk 4 ayda büyük bir düşüş yaşarken, markalar Mayıs için otomobil kampanyalarını açıklamaya başladılar.



İlk açıklamayı yapan Renault, Dacia, Honda, Nissan ve Hyundai kredi kampanyaları ile Mayıs ayında müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışacaklar.



Bu arada geçtiğimiz günlerde yayınlanan hurda matrahlarının düzenlenmesi ve daha geniş otomobil gamında kullanılabilecek olmasının kampanyalara olumlu katkı yapması bekleniyor.