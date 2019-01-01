Mercedes A Sedan testinde yer bulamayan görülesi fotoğraflar

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TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin



Türkiye'de ilk yapılan sıra dışı testlere imza attığımız Mercedes A Sedan'ın yazı ve videosunu paylaştık, sıra geldi fotoğraflara Bu testler sırasında çeşitli mekanlarda birbirinden farklı yüzlerce fotoğraf çektik.



Bu çektiğimiz fotoğraflardan öne çıkanlardan bir galeri hazırladık.



Ve her fotoğrafın altına bir detay cümlesi ekledik.



İşte Mercedes A Sedan testinde yer bulamayan görülesi kareler...



Mercedes A Sedan en çok hangi renk satılır zaman gösterir ama biz test otomobili alırken gözümüz beyaz olana takılmıştı.