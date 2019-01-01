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FOTO GALERİ

Mide sağlığına iyi gelen besinler

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Sindirimde en önemli organ olan mide kaslardan oluşur. <br><br> Öğütme sorasında genişleyip daralan mide içerdiği asit sayesinde de besinleri ayrıştırır. Vücudumuzda her organın olduğu gibi mide de çevresel, genetik ve fiziksel etkilerden olumsuz etkilenip fonksiyonlarını kaybedebilir. <br><br> Peki mide sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? <br><br> Sizler için mide asidini dengeleyen mide duvarını güçlendirerek aks sistemini olumlu etkileyen bu besinler hakkında merak edilenleri araştırdık.

Sindirimde en önemli organ olan mide kaslardan oluşur.

Öğütme sorasında genişleyip daralan mide içerdiği asit sayesinde de besinleri ayrıştırır. Vücudumuzda her organın olduğu gibi mide de çevresel, genetik ve fiziksel etkilerden olumsuz etkilenip fonksiyonlarını kaybedebilir.

Peki mide sağlığına iyi gelen besinler nelerdir?

Sizler için mide asidini dengeleyen mide duvarını güçlendirerek aks sistemini olumlu etkileyen bu besinler hakkında merak edilenleri araştırdık.

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