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Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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