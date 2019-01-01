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FOTO GALERİ

Binlerce Noel Baba, Madrid sokaklarında koştu

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İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi Noel Baba kıyafetleriyle koştu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi Noel Baba kıyafetleriyle koştu.

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