ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar

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TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin



ÖTV indiriminin bitmesinden sonrası ikinci elde oluşan son fiyatları yerinde görmek üzere 7 Temmuz Pazar günü Kartal Açık Oto Pazarı’nı ziyaret ettik.



Sabah erken saatlerde gittiğimiz pazar yerinin hareketlenme saatleri 09:30 ile 10:30 saatleri arasını buldu.



Bu saatler arasında pazara giriş yapan otomobillerin ilk fiyatlarını sizin için tek tek dolaşarak fotoğrafladık.



Bu ziyaretimiz, birkaç hafta önce gittiğimiz Kartal'daki ilk fiyatların ÖTV sonrası yüzde 5 civarında yukarı hareketlendiği izlenimini verdi.



Bununla birlikte geçen haftalarda olduğu gibi ulaştırma otomobilimize yapılan satın alma teklifleri, pazarın hala canlı olduğunun göstergesi oldu.