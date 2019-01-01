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FOTO GALERİ

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı'ndan ilk fiyatlar

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TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin <br><br> ÖTV indiriminin bitmesinden sonrası ikinci elde oluşan son fiyatları yerinde görmek üzere 7 Temmuz Pazar günü Kartal Açık Oto Pazarı’nı ziyaret ettik. <br><br> Sabah erken saatlerde gittiğimiz pazar yerinin hareketlenme saatleri 09:30 ile 10:30 saatleri arasını buldu. <br><br> Bu saatler arasında pazara giriş yapan otomobillerin ilk fiyatlarını sizin için tek tek dolaşarak fotoğrafladık. <br><br> Bu ziyaretimiz, birkaç hafta önce gittiğimiz Kartal'daki ilk fiyatların ÖTV sonrası yüzde 5 civarında yukarı hareketlendiği izlenimini verdi. <br><br> Bununla birlikte geçen haftalarda olduğu gibi ulaştırma otomobilimize yapılan satın alma teklifleri, pazarın hala canlı olduğunun göstergesi oldu.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

ÖTV indiriminin bitmesinden sonrası ikinci elde oluşan son fiyatları yerinde görmek üzere 7 Temmuz Pazar günü Kartal Açık Oto Pazarı’nı ziyaret ettik.

Sabah erken saatlerde gittiğimiz pazar yerinin hareketlenme saatleri 09:30 ile 10:30 saatleri arasını buldu.

Bu saatler arasında pazara giriş yapan otomobillerin ilk fiyatlarını sizin için tek tek dolaşarak fotoğrafladık.

Bu ziyaretimiz, birkaç hafta önce gittiğimiz Kartal'daki ilk fiyatların ÖTV sonrası yüzde 5 civarında yukarı hareketlendiği izlenimini verdi.

Bununla birlikte geçen haftalarda olduğu gibi ulaştırma otomobilimize yapılan satın alma teklifleri, pazarın hala canlı olduğunun göstergesi oldu.

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