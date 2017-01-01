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Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

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Yaz transfer dönemi bitti, futbolcuların değerleri netleşti...

Yaz transfer dönemi bitti, futbolcuların değerleri netleşti...

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