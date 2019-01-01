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FOTO GALERİ

Plastik şişelerden ev yaptı

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<div> Nijeryalı mimar Muhammed Sani, doğayı ve insan sağlığını korumak için kullanılmış plastik şişelerden ev inşa ediyor.</div> <div>  </div>

Nijeryalı mimar Muhammed Sani, doğayı ve insan sağlığını korumak için kullanılmış plastik şişelerden ev inşa ediyor.
 

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