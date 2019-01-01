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FOTO GALERİ

Rami açık oto pazarını sizin için gezdik, işte otomobil fiyatları...

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TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin <br><br> İkinci el otomobil piyasasında uygun fiyatlı hangi modellerin bulunacağını görmek için Rami açık oto pazarını ziyaret ettik. <br><br> Mercedes'ten Honda'ya Ford'dan Fiat'a alınabilecek otomobilleri araştırdık. <br><br> Rami pazar yeri dışında arka sokakları tavsiye ederken, bu fiyata Opel Astra, Doğan SLX, Fiat Albea ve Palio modelleri öne çıktı. <br><br> İşte pazar yerinden bugün dikkatimizi çeken arabalar ve fiyatları...

TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin

İkinci el otomobil piyasasında uygun fiyatlı hangi modellerin bulunacağını görmek için Rami açık oto pazarını ziyaret ettik.

Mercedes'ten Honda'ya Ford'dan Fiat'a alınabilecek otomobilleri araştırdık.

Rami pazar yeri dışında arka sokakları tavsiye ederken, bu fiyata Opel Astra, Doğan SLX, Fiat Albea ve Palio modelleri öne çıktı.

İşte pazar yerinden bugün dikkatimizi çeken arabalar ve fiyatları...

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