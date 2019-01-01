Resimli Miraç Kandili mesajları haberimizde! En güzel, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları

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Miraç Kandili mesajları, bu gece Miraç Kandilini kutlayacak olan İslam dünyası, tarafından araştırılıyor. Resimli Miraç Kandili mesajları, en çok merak edilenler arasında yerini almayı başardı. Miraç, kelime anlamı itibariyle 'merdiven', 'yükselecek yer', 'en yüksek makam' manalarını ifade ediyor. Miraç Kandili 2 Nisan Salı gecesi yani bugün idrak edilecek. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması ile önem teşkil ediyor. Bu gece Recep ayı içerisinde yer alan en önemli gecelerden biri olarak coşku ile karşılanıyor. Müslüman alemi, ailelerini , sevdiklerini ve dostlarını bu önemli gecede hatırlıyor. En güzel Miraç Kandili sözleri ve mesajlarına haberimizin içerisinde ulaşabilirsiniz.