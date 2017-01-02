Muğla’nın Milas ilçesinde polisin operasyonunda otomobilinin benzin deposunda uyuşturucu taşıyan bir kişi gözaltına alındı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Suriye’nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyonlara yönelik soruları yanıtladı.
Roketsan tarafından piyade birlikleri için karadan karaya kullanım için geliştirilen OMTAS tanksavar füzeye yeni bir özellik eklendi.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11'inci hafta karşılaşmasında Yunanistan'ın Aris takımını ağırlayan Banvit, uzatmanın son 1 saniyesinde Orelık'in basketiyle karşılaşmadan 95-94 galip ayrıldı.
Çanakkale’de bir kediyi koli bandıyla sararak görüntülerini sosyal medyada paylaşan iki kişi, yapılan suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Hayvan Barınağı’na teslim edilen kedi ise Aylin Yılmaz isimli hayvansever tarafından sahiplenildi.
Tasarımıyla ilk bakışta standart bir ayakkabı olarak görünen Vixole, yakından bakıldığında giyilebilir teknolojinin en iyi örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Gazeteci Kemal Özer, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, yeni bir Kur’an yazmayı ve yeni bir din ortaya çıkarmayı amaçladığını söyledi.
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