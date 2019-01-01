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  3. Engelli vatandaşlar da oylarını evinde kullandı

FOTO GALERİ

Engelli vatandaşlar da oylarını evinde kullandı

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31 Mart yerel seçimlerinde büyük heyecan yaşandı.

31 Mart yerel seçimlerinde büyük heyecan yaşandı.

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