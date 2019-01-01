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FOTO GALERİ

Dünyanın en sıradışı kuş türleri

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CC0 / PİXABAY <br><br> Mandarin ördeği, ördek camiasının en büyüleyici elemanlarından biri. Çünkü Mandarin ördeği muhteşem renklere sahip. Bu muhteşem güzellikteki ördekler Asya kökenli. <br><br> Doğu Asya’da yayılan Mandarin ördeği Japonya, Rusya ve Çin’de yaşıyor. Kuşlar dünyasının hemen hemen hepsinde olduğu gibi Mandarin ördeklerinde de dişilerin renkleri daha sıradan erkeklerinki ise göz alıcı renklerdedir. <br><br> Mandarin ördekleri yuvalarını göl kenarlarındaki, sığ suların yanındaki ağaç kovuklarına yaparlar. Mandarin ördeğinin ana besini tohumlar ve bitkilerdir.

CC0 / PİXABAY

Mandarin ördeği, ördek camiasının en büyüleyici elemanlarından biri. Çünkü Mandarin ördeği muhteşem renklere sahip. Bu muhteşem güzellikteki ördekler Asya kökenli.

Doğu Asya’da yayılan Mandarin ördeği Japonya, Rusya ve Çin’de yaşıyor. Kuşlar dünyasının hemen hemen hepsinde olduğu gibi Mandarin ördeklerinde de dişilerin renkleri daha sıradan erkeklerinki ise göz alıcı renklerdedir.

Mandarin ördekleri yuvalarını göl kenarlarındaki, sığ suların yanındaki ağaç kovuklarına yaparlar. Mandarin ördeğinin ana besini tohumlar ve bitkilerdir.

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