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FOTO GALERİ

İnsan gibi uyuyan kedi sosyal medyanın gözdesi oldu

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Japonya'da 2.5 aylık erkek kedi Chata uyurken insanlar gibi sırt üstü uzanıyor.

Japonya'da 2.5 aylık erkek kedi Chata uyurken insanlar gibi sırt üstü uzanıyor.

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