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Spor camiası terörü lanetledi

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İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası spor ve futbol camiası terörü lanetledi.

İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası spor ve futbol camiası terörü lanetledi.

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