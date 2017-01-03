İçişleri Bakanı Soylu, Sudan İçişleri Bakanı İsmet Abdurrahman Zeynel Abidin ile bir araya geldi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, İzmir’deki terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu
ABD'nin Chicago kentinde, kaçırdıkları engelli beyaz gence yaptıkları işkenceyi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayan 4 siyahi genç gözaltına alındı.
ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında 163 milyon liralık (45,2 milyon dolar) sözleşme imzalandı.
İzmir Adliyesi önünde yaşanan ve bir aracın patlamasıyla başlayan terör saldırısı sonrası spor camiası, terörü lanetleyen mesajlar yayınladı.
Samsung Galaxy S8 ile ilgili öğrenmediğimiz bir şey kalmadı desek yalan olmaz sanırız. Samsung’un bilgi sızmaması için elinden geleni yapacağı söylenen cihaz, “sakınan göze çöp batar” sözünü aratmayacak şekilde tüm detaylarıyla internet ortamına yayıldı. Şimdi ise cihazın tasarımını gözler önüne seren bir fotoğraf ortaya çıktı.
Piyanist besteci Tuluyhan Uğurlu, 2017 yılına, bugüne kadar yaptığı albümlerden en sevdiği eserlerine yer verdiği “Best of Tuluyhan” albümüyle girdi.
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İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası spor ve futbol camiası terörü lanetledi.