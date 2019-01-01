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  3. Temmuz ayında emeklilere 215 TL ek ödeme gelecek

FOTO GALERİ

Temmuz ayında emeklilere 215 TL ek ödeme gelecek

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Milyonlarca emeklinin merakle beklediği ek ödemeler netleşmeye başladı.

Milyonlarca emeklinin merakle beklediği ek ödemeler netleşmeye başladı.

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