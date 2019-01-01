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  3. Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

FOTO GALERİ

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABC'ye UFO'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC'ye UFO'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

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