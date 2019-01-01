Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

215
28°
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
00:00:00
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
$
5,9025
€
6,6388
254.515
90.787
E-gazete
Arama
Foto Galeri
Video Galeri
Canlı Yayın
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Son Dakika
Güncel
Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam
Bilim-Teknoloji
Sanat
Eğitim
Açık Görüş
Star Kitap
Yazarlar
Son Dakika
Manşetler
TV Rehberi
Bugünkü Star
Röportajlar
Yazarlar
Yerel Haberler
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
HABERLER
Güncel Haberler
Dünya Haberleri
Politika Haberleri
Ekonomi Haberleri
Eğitim Haberleri
Teknoloji Haberleri
Havacılık Haberleri
Memur Haberleri
Medya Haberleri
Otomobil Haberleri
BÖLGELER
Ankara
Doğu
Ege
İç Anadolu
SPOR
Futbol Haberleri
Puan - Fikstur
Canlı Anlatım
Canlı Maç Skorları
EKONOMİ
Şirket - Kobi Haberleri
Emlak Haberleri
Turizm Haberleri
Dolar
Euro
Altın
Borsa
KÜLTÜR SANAT
Necip Fazıl Ödülleri
Sanat Haberleri
YAŞAM
Yaşam Haberleri
Magazin Haberleri
Sağlık Haberleri
Kadın Haberleri
Dizi Haberleri
EKLER
Cumartesi Eki
Pazar Eki
Star Kitap
Açık Görüş
HAKKIMIZDA
Künye
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
RSS
facebook
twitter
Apple Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Son Dakika
Güncel
Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam
Sanat
Eğitim
Yazarlar
Reklamı Aç
Haberler
›
Foto Galeri
›
Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı
FOTO GALERİ
Güncel
Spor
Sinema
Sanat
Magazin
Medya
Sağlık
Otomobil
Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı
1
10
paylaş
tweetle
ABD Başkanı Donald Trump, ABC'ye UFO'larla ilgili açıklamalarda bulundu.
Son Dakika
Manşetler
TV Rehberi
Röportajlar
E-gazete
Yazarlar
Yerel Haberler
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
ŞANS OYUNLARI
Milli Piyango
SPOR
Futbol Haberleri
HABERLER
Güncel Haberler
Dünya Haberleri
Politika Haberleri
Ekonomi Haberleri
Eğitim Haberleri
Bilim-Teknoloji Haberleri
Havacılık Haberleri
Memur Haberleri
Medya Haberleri
Otomobil Haberleri
BÖLGELER
Ankara
Doğu
Ege
İç Anadolu
EKONOMİ
Şirket - Kobi Haberleri
Emlak Haberleri
Turizm Haberleri
POPÜLER
FETÖ darbe girişimi
YKS Sınavı Haberleri
MYS Ve LGS Sınavı Haberleri
MEB Giriş
AÖF Kayıt
E-Devlet Giriş
E-Okul Giriş
SGK sorgulama
ÖSYM
KPSS
Milli Piyango Bilet Sorgulama
KÜLTÜR SANAT
Necip Fazıl Ödülleri
Sanat Haberleri
YAŞAM
Yaşam Haberleri
Magazin Haberleri
Sağlık Haberleri
Kadın Haberleri
Dizi Haberleri
EKLER
Açık Görüş
Star Kitap
Pazar Eki
Cumartesi Eki
HAKKIMIZDA
Künye
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
RSS
facebook
twitter
Apple Store'dan İndir
Google Play'den İndir