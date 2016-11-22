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Tuna Nehri buz tuttu

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Macaristan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Tuna Nehri kısmen dondu.

Macaristan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Tuna Nehri kısmen dondu.

SON DAKİKA

Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde sıcak gelişme

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