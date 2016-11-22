Tuna Nehri buz tuttu

Kocaeli Üniversitesinde 24 Kasım tarihinde gerçekleşen ve usulsüz olduğu için iptal edilip 11 Ocak tarihine alınan Öğrenci Konseyi Seçimi olaylı bitti. Çıkan kavgada 37 kişi gözaltına alındı.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Meclis'te Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.
Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.
Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 5 ve 6. hafta karşılaşma programı açıklandı. 5 ve 6. hafta müsabaka programı şöyle...
Hollanda'da yeni yıl itibarıyla ülkede tüm trenlerin rüzgar enerjisiyle çalışır hale geldiği açıklandı.
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Macaristan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Tuna Nehri kısmen dondu.