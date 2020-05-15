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Teröristleri öyle yerleştiriyoruz ki operasyon bittikten sonra eğitime katılan arkadaşlarımız bile 'ben burada terörist olabileceğini düşünemezdim' diyor. Biz bu eğitimler sayesinde farkındalık sağlamış oluyoruz' diye konuştu.