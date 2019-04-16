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TM Dijital Haber Merkezi



Türkiye’de yılın otomobili finalistleri Otomobil Gazetecileri Derneği’nin oyları ile seçildi.



3 yıldır ülkemizde büyük bir çalışma ile yürütülen ve otomobil markalarının da önem verdiği Türkiye’de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu. Birçok marka ve model arasından yapılan oylama sonucunda ortaya çıkan 7 finalist, OGD üyeleri tarafından test edilecek ve yapılan testler sonucunda tekrardan oylanacak. Yapılan oylama sonunda 2019 yılı Türkiye’de Yılın Otomobili finalisti 16 Nisan 2019’da açıklanacak. 81 otomobil gazetecisinin yaptığı oylamaya göre finalistler şöyle;