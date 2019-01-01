İşte Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları

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Ege ve Akdeniz kıyılarımız birbirinden harika tatil beldeleriyle dolu ve yaz planlarımızı yaparken çoğumuz rotamızı bu masmavi cennetlere çeviriyoruz.



Bu beldelerden bazıları bize sadece kendi kıyılarını açmakla kalmıyor üstelik. Buralara komşu olan Yunan adaları sadece bir feribot yolculuğu uzaklığında ve tatilinize ayrı bir renk, ayrı bir doku, ayrı bir lezzet katmak üzere sizi bekliyor.



Brandlifemag.com, yaz tatili planlarınıza kolayca ekleyebileceğiniz 10 Yunan adasını Kuzey'den Güney'e doğru listeledi...