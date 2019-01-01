Türkiye'nin en büyüğü olacak! Jeotermal kaynak kullanılacak...

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İzmir'in Dikili ilçesi, örtü altı yaş ve sebze üretiminde Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bataklık ve sazlık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak belirlendi.



Toplamda 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, Türkiye'nin en büyük modern seraları yer alacak.



Jeotermal kaynakların kullanılacağı seralarda yıllık 80 bin ton yaş sebze ve meyve üretiminin yapılması hedefleniyor.