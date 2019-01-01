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  3. Uçak bile taşıyor... İşte dünyanın en büyük helikopteri

FOTO GALERİ

Uçak bile taşıyor... İşte dünyanın en büyük helikopteri

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Güvenlik güçleri için büyük önem arz eden hava araçları nakliye helikopterleri...

Güvenlik güçleri için büyük önem arz eden hava araçları nakliye helikopterleri...

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