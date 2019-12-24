“Kastamonu pastırması, doğal şartlarda üretiliyor”

Kastamonu pastırmasının doğal şartlarda üretildiğini söyleyen Pastırma üreticisi Sedat Tabakoğlu da, “Kastamonu pastırması, doğal şartlarda pastırma yazında yapılan ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yayla hayvanlarını kullanarak yapmış olduğumuz bir üretimdir. Kayseri pastırması ise artık fabrikasyona dönmüştür yani katkı maddesi kullanılarak yapılan bir üretimdir” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından çok üstündür”

Kendisinin haftada 500 gram civarında pastırma tükettiğini söyleyen müşterilerden Oğuz Gökmen ise, “500 gram pastırmayı tek başına yiyorum. Kastamonu pastırmasının lezzetine bakan herkes, tadına baktıktan sonra hangisinin lezzetli olduğunu anlayacaktır. Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından çok çok üstündür” dedi.