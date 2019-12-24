“Ayda 1-1,5 kilo civarında pastırma tüketiyorum”
Ayda 1-1,5 kilo civarında pastırma tükettiğini anlatan müşterilerden Murat Kaya da, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Kastamonu pastırması bir numaradır Türkiye genelinde. Sarımsağı ile diğer üretimiyle ön plana çıkmaktadır. Kastamonu pastırması, zamanında ve gerekli olgunlaşmadan sonra satışa sunuluyor. Kendimiz de bu pastırmayı tüketmekteyiz. Kastamonu’da pastırmanın kilosu 140 lira, ekmeklik pastırma ise 150 liradır. Ben, ayda ortalama 1 kilo, 1.5 kilo kadar tüketiyorum. Ben, Kayseri’ye de gittim, Kayseri pastırmasını da tattım, Kastamonu pastırmasının yanından bile geçmiyor” diye konuştu.
“Emekliye göre fiyatı çok ucuz değil”
Emekliye göre pastırmanın pahalı olduğuna işaret eden müşterilerden Şakir Acar da, “Yıllardan beri pastırma alırım, lezzeti çok iyidir. Emekliye göre fiyatı çok ucuz değil, fiyatı şu an 140 lira olmuş” dedi.
(İHA)