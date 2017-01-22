Uzayda çekilen müthiş selfieler

Son dönemlerde Türk deniz kuvvetleri yeni sistemlerle güçlendiriliyor. Türkiye, Deniz Kuvvetleri’nin envanterine yeni katılan ve katılacak deniz unsurlarıyla yakın gelecekte dünyada söz sahibi olmaya aday.
Fransa’nın başkenti Paris’te PKK bağlantılı üç kadının öldürülmesine ilişkin davanın, tek sanık Ömer Güney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle düştüğü bildirildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'ta tüm tarafları, müzakerelerde kazanılan ivmeyi korumaya ve "birleşmiş Kıbrıs" konusundaki tarihi anlaşma fırsatını yakalamaya çağırdı.
Altının ons fiyatı dün olduğu gibi bugün de 1.220 doların üzerini test etti ve 1.215 dolar seviyesinde dengelendi.
Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, Igor Tudor ile sözleşme yenileyeceklerini söylerken, Tankut Emenike hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kırıkkale'de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, zanlının yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini söyledi.
Samsung Mobile müdürü DJ Koh, Galaxy Note 8 için iddialı sözler kullandı. İşte Galaxy Note serisinin geri dönüşünü temsil edecek modelle ilgili açıklamalar.
Usta yazar Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını” müzikali bu akşam Bursa prömiyerine hazırlanıyor.
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Buzz Aldrin'in kaskındaki Neil Armstrong, Temmuz 1969 Ay yürüyüşü sırasında alınan görüntü