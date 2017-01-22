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Uzayda çekilen müthiş selfieler

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Buzz Aldrin'in kaskındaki Neil Armstrong, Temmuz 1969 Ay yürüyüşü sırasında alınan görüntü

Buzz Aldrin'in kaskındaki Neil Armstrong, Temmuz 1969 Ay yürüyüşü sırasında alınan görüntü

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