Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

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TM Dijital Haber Merkezi



2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor.



GÖKTÜRK-2 uydumuz bu defa kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi.



Yörüngesindeki altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, planlanan görev ömrünün dolmasına rağmen uzaydaki görevine başarıyla devam ediyor.



GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde Müslümanların kutsal toprakları Mekke ve Medine'yi uzaydan görüntüledi.