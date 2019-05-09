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FOTO GALERİ

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

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TM Dijital Haber Merkezi <br><br> 2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor. <br><br> GÖKTÜRK-2 uydumuz bu defa kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi. <br><br> Yörüngesindeki altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, planlanan görev ömrünün dolmasına rağmen uzaydaki görevine başarıyla devam ediyor. <br><br> GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde Müslümanların kutsal toprakları Mekke ve Medine'yi uzaydan görüntüledi.

TM Dijital Haber Merkezi

2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor.

GÖKTÜRK-2 uydumuz bu defa kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi.

Yörüngesindeki altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, planlanan görev ömrünün dolmasına rağmen uzaydaki görevine başarıyla devam ediyor.

GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde Müslümanların kutsal toprakları Mekke ve Medine'yi uzaydan görüntüledi.

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