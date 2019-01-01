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  3. Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

FOTO GALERİ

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

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Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri de Yavuz Selekman'dı...

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri de Yavuz Selekman'dı...

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