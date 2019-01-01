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  3. Sadece dünyanın belirli yerlerinde görüntülendi! İşte o kareler

FOTO GALERİ

Sadece dünyanın belirli yerlerinde görüntülendi! İşte o kareler

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Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması gözlemlendi.

Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması gözlemlendi.

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